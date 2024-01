Lazio-Napoli: arbitra Orsato

Sarą l'arbitro Daniele Orsato di Schio a dirigere Lazio-Napoli, gara valida per la 22esima giornata di Serie A in programma allo stadio Olimpico di Roma domenica 28 gennaio alle ore 18.00.

Gli assistenti saranno Berti e Moro. Quarto uomo Sacchi. Al Var ci sarą Irrati, assistito da Paterna.

L'ultimo precedente di Orsato con gli azzurri risale allo scorso 8 dicembre, in occasione della sconfitta per 1-0 contro la Juventus a Torino.



