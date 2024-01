HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Perez ad un passo dal Napoli

Mercato 26 Gennaio 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Il difensore centrale firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con gli azzurri





Mercato26 Gennaio 2024Corriere dello SportIl difensore centrale firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con gli azzurri Il Napoli ha chiuso la trattativa per l'arrivo di Nehuen Perez dall'Udinese. Il difensore centrale firmerà un contratto di 4 anni e mezzo con gli azzurri. Ma nel frattempo scenderà in campo con la maglia dell'Udinese per un'ultima volta contro l'Atalanta. All'allenatore dei friulani Cioffi è stato chiesto dell'argentino alla vigilia della sfida.

Queste le sue parole in conferenza stampa: "Su Nehuen ho la presunzione di dire che mi basta guardarlo negli occhi. È presente e cattivo, è stato uno degli elementi trascinanti in questa settimana". Molto probabilmente l'allenatore dell'Udinese schiererà ancora una volta Perez titolare anche per la prossima partita, per poi lasciarlo andare. All'Udinese andranno 18 milioni di euro complessivi per il suo passaggio al Napoli.



