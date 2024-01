Contro la Lazio un Napoli in piena emergenza

Cronaca 26 Gennaio 2024 Fonte: Sky



Potrebbero essere ben 10 gli indisponibili nella trasferta dell'Olimpico





Cronaca26 Gennaio 2024SkyPotrebbero essere ben 10 gli indisponibili nella trasferta dell'Olimpico Sarà emergenza totale per il Napoli perché, per un motivo o per un altro, potrebbero essere ben 10 gli indisponibili nella trasferta dell'Olimpico contro la Lazio. A partire dagli infortunati che riguardano tutti il blocco difensivo: non ci sarà Meret tra i pali, sostituito da Gollini, più Natan e Olivera, anche loro assenti di lungo corso.

Pesante in questa giornata è anche il conto degli assenti per squalifica dopo la Supercoppa Italiana: non saranno a disposizione Kvaratskhelia, Simeone e Cajuste. Fin qui il georgiano aveva saltato una sola partita di campionato, la prima sul campo del Frosinone.

Ai già citati bisogna aggiungere altre defezioni in vista del match con i biancocelesti, ovvero Anguissa e Osimhen, impegnati in Coppa d'Africa e che saranno uno contro l'altro negli ottavi di finale tra Camerun e Nigeria, a quasi 24 ore dall'incontro dell'Olimpico.

Resta in dubbio a centrocampo Zielinski, non al meglio dopo l'affaticamento muscolare che gli aveva fatto saltare l'ultima di campionato contro la Salernitana. In Arabia Saudita, poi, era stato impiegato nei 18 minuti finali contro la Fiorentina ed è rimasto in panchina contro l'Inter. Il polacco aveva segnato il gol nella gara d'andata contro la Lazio, persa dal Napoli 2-1.