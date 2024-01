Fischi durante il minuto di silenzio per Gigi Riva

Cronaca 22 Gennaio 2024 Fonte: Il Mattino



Un episodio simile si era verificato a gennaio durante il minuto di silenzio per Beckenbauer





Cronaca22 Gennaio 2024Il MattinoUn episodio simile si era verificato a gennaio durante il minuto di silenzio per Beckenbauer







L'immagine di Rombo di Tuono apparsa nello schermo dello stadio e lo speaker ha spiegato cosa stesse accadendo in quel momento. Dagli spalti si sono sentiti chiaramente dei fischi, con i giocatori in campo a cercare di sovrastarli con gli applausi. Un episodio simile si era verificato a gennaio durante il minuto di silenzio per Beckenbauer (semifinale di Supercoppa tra Real Madrid e Atletico Madrid).



La triste notizia della morte di Gigi Riva arrivata anche a Riyad, durante la finale di Supercoppa tra Napoli e Inter. Le due squade hanno rispettato il minuto di silenzio prima dell'inizio del secondo tempo ma dagli spalti dell'Al Awwal Park Stadium sono arrivati dei fischi.L'immagine di Rombo di Tuono apparsa nello schermo dello stadio e lo speaker ha spiegato cosa stesse accadendo in quel momento. Dagli spalti si sono sentiti chiaramente dei fischi, con i giocatori in campo a cercare di sovrastarli con gli applausi. Un episodio simile si era verificato a gennaio durante il minuto di silenzio per Beckenbauer (semifinale di Supercoppa tra Real Madrid e Atletico Madrid).