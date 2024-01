Inzaghi: "Servirà una partita importante"

Lautaro: "Il trofeo che ci giochiamo è molto importante, è uno degli obiettivi della stagione"





Interviste21 Gennaio 2024InterLautaro: "Il trofeo che ci giochiamo è molto importante, è uno degli obiettivi della stagione" La finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter è dietro l'angolo. Lunedì alle 22 ora di Riyadh, quando in Italia saranno le 20, i nerazzurri - reduci dal 3-0 sulla Lazio - affrontano i campioni d'Italia in carica.



Alla vigilia della sfida, all'Al-Awwal Park di Riyadh, Simone Inzaghi e il capitano nerazzurro Lautaro Martinez rispondono alle domande dei giornalisti dalla sala stampa dell'impianto saudita.



Quali sono le insidie domani?

"Una finale tante volte è decisa dagli episodi: bisogna fare molta attenzione. Si tratta di un match da organizzare in due giorni e mezzo, la squadra deve continuare a lavorare come nelle ultime partite. Giochiamo contro i campioni d'Italia, hanno vinto 3-0 la semifinale, in campionato hanno avuto qualche problema ma hanno tanta qualità, con una rosa lunga. Servirà una partita importante".



Ha già vinto quattro Supercoppe: che sapore avrebbe vincere?

"Sarebbe importante per tutto l'ambiente. Vincerla tre volte di fila è successo solo una volta nel calcio italiano. Abbiamo vinto qui il derby l'anno scorso, due anni fa contro la Juventus, ora vorremmo battere il Napoli".



C'è un po' di stanchezza? Sta pensando a qualche cambio?

"Chi ha giocato, sabato ha fatto defaticante. Qualche giocatore è un po' affaticato, l'allenamento di oggi sarà più indicativo. Non ho ancora il quadro della situazione, devo vedere il recupero e come sta chi ha giocato contro la Lazio".



Il Napoli giocherà con la difesa a tre e probabilmente avrà un atteggiamento difensivo: come si gioca contro una squadra così chiusa?

"Il Napoli ha cambiato modulo, prima era una squadra di possesso ora lo è meno. Se Mazzarri confermerà l'assetto della semifinale ci troveremo pronti: al di là di modulo e tattiche, conteranno le motivazioni".



Condivide il record di Supercoppe con Lippi e Capello: tiene al record?

"Ci tengo più per l'Inter che per me stesso. Sarebbe bello vincerla: ho fatto i complimenti ai ragazzi perché dal 13 di luglio antepongono l'Inter alle gioie personali. Questo è il segreto di una squadra".



Che differenza c'è con la partita di campionato?

"Il contesto, la preparazione: al Maradona venivamo dalla partita col Benfica, dove avevamo fatto tanti cambi. Qui arriviamo tutti nelle stesse condizioni. Il Napoli avrà un modulo differente, l'intensità dell'Inter dovrà essere la stessa".



L'importanza del capitano Lautaro.

"E' importantissimo. Lautaro sta facendo un grandissimo lavoro, in campo e fuori. Si assume le proprie responsabilità e al di là di quello che fa in campo c'è anche tutto quello che fa lontano dal campo, negli allenamenti. Sono contento di lui e dei suoi compagni. Abbiamo fatto 6 mesi nel migliore dei modi, ma dovremo dare continuità nei prossimi".



C'è il rischio di un eccesso di fiducia? Servirà un lavoro più tattico o di mentalità?

"Le distanze in campo sono importantissime: dobbiamo essere bravi perché quando rimani corto copri meglio il campo, è più facile assorbire le ripartenze. Dobbiamo recuperare energie fisiche e mentali, poi servirà anche il lavoro tattico. Cerchiamo di dare alla squadra tutti gli strumenti affinché tutti sappiano quello che devono fare".



Questa partita vale anche come messaggio per il campionato?

"Sarebbe chiaramente un bel segnale, ma noi dobbiamo focalizarci su questo trofeo. Ci sarà uno stadio pieno, le finali è bello giocarle e vincerle. Il campionato sarà avvincente".



Che tipo di cavallo è l'Inter?

"Io non mi intendo di ippica. Io mi intendo di Inter e di calcio. Da bambino giocavo solo ed esclusivamente a pallone, mi piace farlo con i miei ragazzi, lo faccio anche con i miei figli".



Seconda finale in Arabia per l'Inter: sente la crescita dei tifosi in questo paese?

"Ne ho visti tantissimi l'anno scorso, ne ho visti ancora tanti anche quest'anno. Siamo contenti di avere tanti tifosi qui in Arabia".



A Riyadh, dall'Al-Awwal Park, anche il capitano Lautaro Martinez ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa.



L'Inter ha giocato una delle partite migliori della stagione. Tu non hai trovato il gol: è il simbolo di una squadra che sa anche fare a meno dei tuoi gol...

"Non è importante chi segna, è importante sviluppare il gioco come l'abbiamo fatto. E' stata una partita grande, da parte di tutti. Questo è il nostro percorso, è di alto livello, dobbiamo continuare così. C'è un trofeo in palio: dobbiamo recuperare le energie per fare un'altra grande partita".



Ti senti tra i migliori attaccanti d'Europa?

"Lavoro ogni giorno per rendere felici i tifosi, per raggiungere gli obiettivi di questo grande Club. Mi sento a un livello alto, però non sono io a dire dove sono in questo momento. Io cerco di dare il massimo".



Quale può essere il pericolo in questo momento della stagione, alla luce dei tanti impegni?

"Noi dobbiamo pensare sempre alla partita che ci aspetta. Sappiamo che da qui alla fine sarà difficile: avremo tante partite importanti da affrontare. Siamo pronti, il mister lo sa: il gruppo c'è, chi gioca dall'inizio, chi entra, c'è grande unità, tutti sanno cosa fare".



Quanto è importante per un attaccante avere una squadra come l'Inter che produce tante occasioni da gol?

"Tantissimo. Noi siamo contenti perché abbiamo tante occasioni: è merito della squadra. Tutto parte dal portiere, significa che abbiamo una chiara idea di gioco in mente. Ogni giorno ad Appiano, in allenamento, lavoriamo per questo, per creare il più possibile".



Vi state divertendo?

"E' bello perché è come quando eravamo bambini. Siamo tornati a essere bambini dentro al campo: ci divertiamo, sembra di giocare con degli amici. Il gruppo è unito, andiamo tutti nella stessa direzione. Questo non deve essere motivo di relax, dobbiamo continuare su questa strada".



Penserete alla partita della Juventus?

"Penso alla nostra partita di domani: il trofeo che ci giochiamo è molto importante, è uno degli obiettivi della stagione".



Il rinnovo?

"Stiamo lavorando con la società: io sono contento qui. Voglio tornare a Milano, vedere la mia famiglia. Penso al Napoli, in questo momento".



Chi gioca con te in attacco ha sempre grandi stagioni...

"Cerco di vedere come giocano i miei compagni d'attacco per non fare gli stessi movimenti durante la partita, per avere più opzioni".



Quanto conta la partita di domani sera?

"L'abbiamo vinta due volte di fila, abbiamo tanta voglia di riportarla a casa: per noi è un obiettivo della stagione. Abbiamo fatto una grande gara con la Lazio, manca l'ultimo passo".



