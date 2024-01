HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Sassuolo-Napoli si giocherà mercoledì 28 febbraio

Cronaca21 Gennaio 2024Corriere dello SportLa gara è stata rinviata per l'impegno della squadra azzurra per la Supercoppa italiana a Riyad Il nuovo format della Supercoppa italiana ha inevitabilmente sconvolto il programma della 21a giornata di Serie A. Rinviate le partite che avrebbero visto protagoniste Inter, Napoli, Lazio e Fiorentina, in scena a Riyad per semifinali e finale del torneo tricolore.

Il Napoli di Walter Mazzarri, ospite del Sassuolo di Alessio Dionisi, disputerà il recupero mercoledì 28 febbraio alle ore 18 al "Mapei Stadium" di Reggio Emilia.



