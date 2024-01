Napoli-Inter: arbitra Rapuano

21 Gennaio 2024



Diretti dal fischietto riminese gli azzurri in campionato hanno ottenuto tre vittorie e una sconfitta





Cronaca21 Gennaio 2024webDiretti dal fischietto riminese gli azzurri in campionato hanno ottenuto tre vittorie e una sconfitta Sarà l'arbitro Rapuano di Rimini a dirigere Napoli-Inter, finale di EA Sports FC Supercup in programma lunedì alle ore 20 italiane (22 locali).



Assistenti: Colarossi-Tolfo. IV Uomo: Di Bello. VAR: Di Paolo-Aureliano.



Questi i precedenti di Rapuano con gli azzurri in Seria A:



Napoli-Sassuolo 6-1, 30 aprile 2022



Napoli-Sassuolo 4-0, 29 ottobre 2022



Napoli-Milan 0-4, 2 aprile 2023



Salernitana-Napoli 0-2, 4 novembre 2023.



