Supercoppa, la finale sarà Napoli-Inter

Cronaca 19 Gennaio 2024 Fonte: SSC Napoli



Il Napoli affronterà l'Inter in finale della EA Sports FC Supercup.I nerazzurri hanno battuto in semifinale la Lazio per 3-0.La finale si giocherà lunedì 22 gennaio allo "Al-Awwal Park Stadium" alle ore 20 italiane (22 locali)