Traore e Ngonge in viaggio per Riyad

Cronaca 19 Gennaio 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Il primo è già stato ufficializzato, per il secondo a breve tweet del presidente





Visite mediche, firma e volo per l'Arabia Saudita. Traore e Ngonge sono pronti a raggiungere il Napoli per la finale di Supercoppa Italiana in programma lunedì sera. Il primo è già stato ufficializzato, per il secondo a breve tweet del presidente e comunque, entrambi, oggi viaggeranno per Riyad.

Il Napoli li aspetta, con l'ormai ex Hellas Verona, 6 gol in questo campionato, già pronto anche per andare in panchina e quindi subito disponibile per Mazzarri. Traore, invece, è fermo da diverse settimane per aver contratto la malaria ma sarà comunque accanto alla squadra e ai suoi nuovi compagni per la finalissima di lunedì.