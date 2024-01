Ngonge al Napoli, manca solo l'ufficialità

Il belga arriva in azzurro a titolo definitivo dal Verona: costo dell'operazione 18 milioni di euro più bonus





Il Napoli si prepara a ufficializzare il terzo colpo del mercato invernale: Cyril Ngonge. L'esterno offensivo ha sostenuto le visite mediche a Villa Stuart a Roma mentre la firma del contratto fino al 2028 con un ingaggio di circa 1 milione e 200 mila euro a stagione è prevista nella giornata di venerdì. Il belga arriva in azzurro a titolo definitivo dal Verona: costo dell'operazione 18 milioni di euro più bonus. Sul giocatore si era mossa per prima la Fiorentina: decisivo per il Napoli l'intervento in prima persona del presidente De Laurentiis. In questa stagione al Verona ha collezionato 21 presenze (19 in campionato e due in Coppa Italia) con un bilancio di sei gol e due assist.