Cronaca 18 Gennaio 2024 Fonte: TMW



Cronaca18 Gennaio 2024TMWPer la prima volta gli azzurri affronteranno un'avversaria diversa dalla Juventus Il Napoli disputerà la sua quinta finale in Supercoppa Italiana, la seconda con Mazzarri in panchina, dopo il 2012). Per la prima volta gli azzurri affronteranno un'avversaria diversa dalla Juventus.