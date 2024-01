Voci dal Forum: Un sassolino

Cronaca18 Gennaio 2024Forum SoloNapoli - DarioLa rivincita, si fa per dire, contro i viola, dopo la scoppola presa in campionato, quando si era nella nefasta era di Garcia Una bella soddisfazione, finalmente. Una vittoria sulla Fiorentina netta e indiscutibile, anche se decimati dagli infortuni e dalla coppa d'Africa. La rivincita, si fa per dire, contro i viola, dopo la scoppola presa in campionato, quando si era nella nefasta era di Garcia. Che Dio ce ne liberi! Agli amici fiorentini dico: - Può capitare, di tanto in tango e specialmente negli ultimi tempi, che voi vinciate cntro il Napoli, ma solo e sempre quando le partite non sono di estrema importanza, o di importanza relativa. Invece, quando assumono importanza assoluta, non vi resta che un risultato, ovvero la sonfitta. Vedasi quella odierna, per farsene una ragione. Ah! Avevo un sassolino nelle scarpe. Tolto!

La partita. Mazzarri praticamente conferma gli uomini della vittoria contro la Salernitana, ma dà spazio a Mazzocchi. Perché! Perché già con la Salernitana era nelle sue intenzioni passare alla difesa a tre, poi ha dovuto desistere per la squalifica di Mazzocchi. Oggi l'ha fatto e ha avuto pienamente ragione. Il Napoli, è vero, ha lasciato l'iniziativa ai viola, ma non ha corso mai pericoli e in contropiede ha punito la poco accorta difesa viola. Nel primo tempo con Simeone, che si è confermato killer di razza. Nel secondo con Zerbin, per molti sorprendente, ma, perdonatemi l'immodestia, non per il sottoscritto, anche se devo ammettere, forse perché preso dallo scoramento per la mancanza di risultati, qualche dubbio l'ho avuto. Ho seguito il ragazzo nella sua passata esperienza con il Frosinone e mi aveva impressionato favorevolmente. Il ragazzo non va assolutamente ceduto.

Di seguito il risultato finale in quel di Riyad:

Napoli - Fiorentina 3-0.

Per quanto riguarda le pagelle, tutti raggiungono la sufficienza, I centrali della difesa vanno ben oltre, anche perché in fase difensiva erano protetti da un 5-4-1 a prova di bomba.

In netta ripresa Lobo. Ottimo Cajuste, uscito per infortunio. Di sacrificio, almeno per il momento, per Kvara. Spietato e utlissimo il Cholito. Ottima anche la prova di Mazzocchi, uscito per infortunio. Ho il sospetto che l'ex granata s'infotuni spesso. Sicuro Gollinj. Buono Mario Rui. Bravi chiè entrato a partita in corso, fra cui Zerbin, ma a lui va un meritatissimo eccellente.

Ed ora la finale con la vincente fra Inter e Lazio. Intanto Aurelio d'Arabia si è già assicurato cinque milioni. Chiamalo fesso!