Gollini: "Vinta partita preparata nei minimi dettagli"

Interviste18 Gennaio 2024SSC Napoli"Anche quando non si riesce ad avere il possesso palla bisogna saper soffrire e leggere bene la partita" Pierluigi Gollini commenta il successo del Napoli sulla Fiorentina: "Sono molto soddisfatto perchè abbiamo concesso pochissimo ai nostri avversari e la vittoria è stata meritata".



