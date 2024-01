Simeone: "Vinto con spirito di squadra e tanto sacrificio"

Interviste 18 Gennaio 2024 Fonte: SSC Napoli



"Abbiamo dato un bel segnale, siamo stati compatti e non siamo mai calati come tensione"





Interviste18 Gennaio 2024SSC Napoli"Abbiamo dato un bel segnale, siamo stati compatti e non siamo mai calati come tensione" Giovanni Simeone ha aperto la strada al successo contro la Fiorentina con uno splendido diagonale: "Sono contento perchè voglio sempre dare qualcosa ai miei compagni, cerco di comunicare sempre che non bisogna mollare perchè quando finiremo di giocare al calcio conserveremo le più belle immagini"



