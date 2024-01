Napoli-Fiorentina: i voti agli azzurri



Cronaca 18 Gennaio 2024 Fonte: CalcioNapoli24



Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria nella finale di Supercoppa





Cronaca18 Gennaio 2024CalcioNapoli24Il giudizio su giocatori e allenatore dopo la vittoria nella finale di Supercoppa

Gollini 6,5 - Primo pallone toccato al 20', poi al 28' la manda sul palo toccandola quel tanto che basta. Reattivo su Beltran, coraggioso su Ikoné in uscita.



Di Lorenzo 5,5 - Non può correre come vorrebbe, ma in fase difensiva si allarga per formare una linea a quattro a seconda del momento del match. Pochi fronzoli, da centrale di destra non è perfetto: Juan Jesus si stacca dalla linea più volte di lui. Brutto il buco che lascia con Nzola che gli scappa via al 70', all'82' ha un pallone sulla fascia e arriva facilmente al cross.



Rrahmani 6,5 - Libera la zona di competenza al 27' sparandola tra gli sparuti tifosi in tribuna. Fa buona guardia su Beltran, agisce da centrale a 3 guidando la linea, si oppone a Nzola.



Juan Jesus 6,5 - L'aria saudita gli fa bene, l'accelerazione sull'1-0 è ottima ed il piede sinistro preciso per forza ed intensità: Simeone ringrazia. Si mette di mezzo ad un pallone insidioso portato da Duncan, in fin dei conti corre pochi problemi.



Mazzocchi 6 - Mazzarri lo lancia dal 1' per avere spinta sulla fascia, c'è un movimento iniziale in asse con Politano ma successivamente si allinea ad altri quattro compagni dietro prima di ri-scattare. A metà ripresa trasloca a sinistra, prima di alzare bandiera bianca. (Dall'81' Zerbin 7,5 - Segna immolandosi sul palo, è quello che prende più applausi dal pubblico. Poi rientra, la botta alla testa lo manda in solluchero e la corsa del 3-0 gli regala una doppietta da sceicco Al-Zerbin: migliora il record della super-doppietta più veloce nella storia della Supercoppa Italiana, detenuto dal Piojo Claudio Lopez, 5 minuti in Lazio-Inter 2000).



Cajuste 5,5 - Recupera e dà a Mazzarri un centrocampista in più, si muove anche in verticale per sfuggire alla marcatura. Spreca una occasione ghiotta ma gli viene chiamato offside, al 31' il pallone per Simeone è un filo troppo debole. Si muove tanto, se fosse preciso con i piedi sarebbe monumentale. (Dal 77' Gaetano SV)



Lobotka 7 - Si alza per andare a recuperare palla sulla trequarti, velocizzando l'azione per evitare il pressing alto. Al 58' bel recupero e strappo in avanti, approfitta degli spazi concessi per accelerare, devia un traversone basso al 66'. Dominante.



Mario Rui 6 - Kayode ara la fascia per tenerlo più basso, Ikoné lo supera al 10' ed è sempre pronto ad aggredire la palla. Anche troppo, perchè Ikoné gliela nasconde al 43' e lui incappa nel contatto da penalty. Chiude bene un cross avversario al 59' anticipando Nzola, strappa un'ovazione dei pochi tifosi per una scivolata al 69'. (Dal 72' Ostigard 6 - Dentro per difendere i palloni alti, poi ci pensa Zerbin a togliergli dubbi)



Politano 6 - Bella l'idea al 10' con cui arriva al tiro tagliando per vie centrali, poi si allarga sulla fascia ma il gioco prosegue in altre zone e non dalle sue. Si rivede al 61', con un uno-due che Kvaratskhelia gli ridà fuori misura, tenta l'affondo e guadagna almeno un fallo. (Dal 72' Zielinski 6 - Mistero del prepartita, fosse stato al 100% negli spazi avrebbe fatto malissimo. Poi la qualità c'è sempre, dal suo piede parte il cross del 2-0.)



Kvaratskhelia 5,5 - Prova ad essere pimpante, gestisce alla perfezione il pallone spalle alla porta che porterà al vantaggio. Quando ha palla sulla fascia, come al 54', se ne trova almeno due nelle vicinanze. Peccato al 61' calcoli male la potenza del passaggio di ritorno. (Dal 72' Lindstrom SV - Allora esiste, vivo e vegeto. Lotta e corre insieme ai compagni, guadagnandosi un corner)



Simeone 7 - Si oppone come può a Ikoné all'8', va a girarsi al 14' arrivando alla contorsione: era solo l'antipasto, sul gol non tira di prima intenzione ma si sistema il pallone con un tocco che prelude al diagonale precisissimo. Si sacrifica tanto, un gol e la spizzata che porterà al 2-0. Sul bloc notes può ancora continuare a scrivere.



Mazzarri 7 - In emergenza con le rotazioni, se ne va con un 3-4-2-1 che diventa 5-4-1: i suoi soffrono inizialmente Ikoné, poi trovano meglio le misure senza esporsi. La Fiorentina attende altissima ed il Napoli sfrutta gli half-spaces per inserirsi e colpire, come sul gol del vantaggio. L'ha preparata bene tatticamente, la squadra di Italiano si muove molto e a seconda del movimento il Napoli si schiera di conseguenza: linea a quattro, linea a cinque, si aspetta più bassi per ripartire negli spazi e costringere la Fiorentina a qualche pallone alto. Nella ripresa la squadra tiene una linea meno attendista, si alza di qualche metro non trovando però una pericolosità maggiore: il Napoli nella ripresa tira una sola volta, e fuori dallo specchio. Si gioca tre cambi, la Fiorentina avanza il baricentro ed ha il dominio del pallone (si resta sotto il 40% di possesso): contano gli episodi però, e serve sfruttarli. Il Napoli lo fa ed è meritatamente in finale.



(claudio russo)