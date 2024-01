Supercoppa, il Napoli è in finale!

Il Napoli vince 3-0 con la Fiorentina e giocherà la finale con la vincente di Inter-Lazio. A segno Simeone e Zerbin con una doppietta





Cronaca18 Gennaio 2024MediasetIl Napoli vince 3-0 con la Fiorentina e giocherà la finale con la vincente di Inter-Lazio. A segno Simeone e Zerbin con una doppietta Il Napoli è la prima finalista della Supercoppa italiana avendo battuto 3-0 la Fiorentina all'Al Awwal Park di Riad. Vantaggio con il gol dell'ex Simeone con un diagonale vincente al 22' per il secondo successo di fila per Mazzarri che, per l'occasione, ha rispolverato l'amata difesa a tre. Una volta avanti nel punteggio gli azzurri si sono chiusi lasciando alla Fiorentina il pallino del gioco, ma poche occasioni; la più grande è stata calciata alle stelle su rigore da Ikoné. Nel finale si è scatenato Zerbin con una doppietta tra l'84' e l'86'.



Non inganni il punteggio, il Napoli non ha strapazzato la Fiorentina - anzi. Il 3-0 di Riad è frutto di situazioni ma a conti fatti, ed è quello che conta, premia le scelte di Mazzarri. Nella semifinale di Supercoppa italiana il tecnico è tornato alla difesa a tre, ma soprattutto ha rispolverato un atteggiamento conservativo che addosso a quella maglia non veniva cucito da tempo. Una difesa compatta con il baricentro al limite della propria area che si è rivelata essere la mossa vincente per togliere aria alla qualità della Fiorentina, ancora di più una volta trovato il vantaggio con una ripartenza inventata da Kvaratskhelia e rifinita da Juan Jesus per Simeone fino al più classico dei gol degli ex.



Se il Napoli si è sacrificato oltre ogni immaginazione per difendere il risultato e conquistare la finale con ogni mezzo, la Fiorentina ha messo in mostra tutti i propri limiti offensivi quando gli spazi sono pochi o nulli, confermando il periodo di appannamento già osservato in campionato nelle sfide contro Sassuolo e Udinese (un punto). Pur mantenendo in maniera costante il pallino del gioco e senza scoprirsi ad ulteriori ripartenze del Napoli, per Gollini è stata una serata tranquilla anche perché nelle uniche due vere occasioni create sono stati prima il palo e poi Ikoné a lavorare per il portiere. Al 28' Martinez Quarta ha colpito il legno con la rete del pari di Beltran annullata per fuorigioco, poi al 44' Ikoné ha calciato malamente il rigore che si era procurato mandandolo sopra la traversa.



Nel secondo tempo il copione è stato unico e monotono fino ai cinque minuti di follia finale. Il Napoli si è schierato con una difesa a cinque in linea per togliere ampiezza al gioco della Fiorentina che, in tutta risposta anche con l'inserimento del doppio centravanti, non ha fatto altro che infilarsi in spazi e corsie intasati di maglie azzurre. A sei minuti dalla fine, infine, è iniziato lo Zerbin-show anche in maniera un po' casuale. L'esterno del Napoli è stato mandato in campo da Mazzarri per i crampi di Mazzocchi, ma si è rivelata la classica chiave per chiudere a doppia mandata la porta della qualificazione. All'84' Zerbin si è fatto trovare pronto a raccogliere la spizzata di Di Lorenzo sul secondo palo infilando il 2-0 liberandosi da Parisi ma urtando contro il palo; passato lo spavento di compagni e staff medico, lo stesso Zerbin appena rientrato in campo si è involato verso Terracciano per il diagonale del 3-0 trovando dunque sia il primo gol in azzurro che, di conseguenza, la prima doppietta (la più veloce nella storia della competizione).



