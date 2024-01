Dove vedere Napoli-Fiorentina

Napoli-Fiorentina, giovedì 18 gennaio con fischio d'inizio alle 20:00, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Canale 5 con collegamento a partire dalle ore 19:30. La sfida dell'Al-Awwal Park Stadium' di Riad sarà visibile anche in streaming su Mediaset Infinity.