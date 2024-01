Napoli-Fiorentina: statistiche e curiosità

Cronaca 17 Gennaio 2024 Fonte: Eurosport



Le due squadre si sono affrontate cinque volte in una sfida a eliminazione diretta o andata/ritorno





Cronaca17 Gennaio 2024EurosportLe due squadre si sono affrontate cinque volte in una sfida a eliminazione diretta o andata/ritorno La Fiorentina ha vinto tre delle ultime cinque partite disputate contro il Napoli (un successo in Coppa Italia, due in Serie A), tanti successi quanti quelli ottenuti nelle precedenti 25 sfide disputate contro i partenopei.

Napoli e Fiorentina si sono affrontate cinque volte in una sfida a eliminazione diretta o andata/ritorno: in questo parziale i partenopei hanno avuto la meglio quattro volte, mentre la Fiorentina è passata nella più recente (5-2 nella Coppa Italia 2021/22).

Il Napoli ha disputato quattro volte la Supercoppa Italiana; i partenopei hanno alternato un successo nel trofeo (uno nei 90 minuti, uno ai calci di rigore), a una sconfitta (una nei tempi regolamentari, una dopo i supplementari).

La Fiorentina ha finora disputato due gare di Supercoppa Italiana: i viola hanno vinto 2-1 contro il Milan nel 1996 e perso 0-3 contro la Roma nel 2001, sempre nei tempi regolamentari.

In sei delle ultime nove partite disputate considerando tutte le competizioni, il Napoli ha mancato l'appuntamento con il gol: in questo parziale gli Azzurri hanno perso ben cinque volte (3V, 1N), tanti ko quanti quelli accumulati in tutta la prima parte della stagione (18 gare giocate).

La Fiorentina ha perso solo una delle ultime 11 gare disputate in tutte le competizioni (1-0 con il Sassuolo il 6 gennaio), collezionando cinque vittorie e cinque pareggi in questo parziale – nelle ultime sei partite giocate la squadra viola ha raccolto ben quattro clean sheets.

Sfida tra le due squadre che nella Serie A 23/24 hanno il possesso palla medio maggiore (59.5% il Napoli, 58.2% la Fiorentina) e anche tra le squadre che contano più recuperi offensivi (180 i viola, 175 gli Azzurri).

Vincenzo Italiano ha un bilancio in equilibrio contro il Napoli, considerando tutte le competizioni nelle sue esperienze con Fiorentina e Spezia: quattro vittorie, un pareggio e quattro sconfitte – il tecnico viola ha ottenuto più successi solamente contro Salernitana e Sampdoria (cinque).

Matteo Politano ha realizzato quattro gol contro la Fiorentina, considerando tutte le competizioni, ma nessuno nelle ultime sei sfide contro la Viola – l'attaccante del Napoli ha fatto meglio solamente contro Genoa e Milan (cinque reti contro entrambe).

Il centrocampista della Fiorentina Giacomo Bonaventura ha realizzato sei reti contro il Napoli considerando tutte le competizioni, contro nessuna squadra ha fatto meglio – di queste sei marcature solo una è arrivata nelle ultime otto sfide contro i partenopei (nella gara di andata della Serie A 2023/24).