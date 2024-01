Napoli-Fiorentina: le probabili formazioni



Cronaca 17 Gennaio 2024 Fonte: Eurosport



Le due squadre si trovano ad affrontare questa sfida con qualche assenza pesante, soprattutto i campioni d'Italia





A Riyad, in Arabia Saudita, Napoli e Fiorentina si preparano a tenere a battesimo la rinnovata Supercoppa Italiana, la prima con l'inedita formula della Final Four. Chi vince sfiderà la vincente dell'altra semifinale, che vedrà in campo la Lazio (2a classificata del passato torneo) e l'Inter (vincitrice della Coppa Italia 2022/23). L'Italia seguendo l'esempio della Spagna allunga il format della Supercoppa Italiana, aggiungendo una partita fra due squadre separate da 3 punti in campionato e che si trovano a fronteggiare questa sfida con qualche assenza pesante, soprattutto i campioni d'Italia che non potranno contare su Osimhen ed Anguissa (impegnati in Coppa d'Africa) oltre che sugli infortunati Meret, Natan ed Olivera. Di seguito tutte le info utili di questa sfida.



PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri

Indisponibili: Olivera, Natan, Meret, Osimhen, Anguissa.



FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Mandragora; Ikonè, Bonaventura, Brekalo; Beltran. All. Italiano

Indisponibili: Dodò, Castrovilli, Gonzalez