Napoli-Fiorentina: arbitra La Penna

L'ultimo precedente del fischietto romano con gli azzurri risale all'8 ottobre del 2023 in campionato proprio contro i viola





Assistenti: Tegoni-Bresmes. IV Uomo: Marcenaro. VAR: Aureliano-Marini.



La Penna ha diretto l'ultima volta gli azzurri proprio in un Napoli-Fiorentina di questo campionato, ottava giornata di Serie A terminata col successo viola al Maradona per 3-1 l'8 ottobre del 2023.



