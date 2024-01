Mazzarri: "Servirà equilibrio e qualità"

Interviste17 Gennaio 2024Lega Serie ASimeone: "Siamo i campioni d`Italia e vogliamo dare il massimo. Non siamo i favoriti perché è una sfida aperta" Walter Mazzari e Giovanni Simeone hanno parlato davanti ai giornalisti a Riyadh per offrire il punto di vista del Napoli alla vigilia della sfida con la Fiorentina. Ecco cosa hanno detto:



WALTER MAZZARRI



“Sono contento del successo sulla Salernitana perché ha dato più fiducia e serenità ai ragazzi. Venivamo da un momento in cui giocavamo bene, ma non siamo riusciti a raccogliere quanto meritato. Dobbiamo continuare su questa strada per ritrovare il morale che stavamo perdendo nell`ultimo periodo".



"Rispetto alla finale di Pechino che perdemmo, sono passati tanti anni e il Napoli ha fatto passi da gigante, ha vinto lo scudetto ed è stabilmente in Europa. Noi siamo protesi mentalmente solo alla Supercoppa adesso, veniamo da un momento altalenante, il mio messaggio per la squadra è quello di esprimersi al massimo in questa gara".



“In campionato con la Fiorentina fu una brutta sconfitta per i ragazzi e sto cercando di capire cosa fare di diverso, stasera cercherò di lavorare anche in allenamento pensando a quella partita. L`importante è andare in campo con equilibrio e qualità".



GIOVANNI SIMEONE



"La Supercoppa è un trofeo importante, ci dà grandi stimoli. Siamo i campioni d`Italia e vogliamo dare il massimo. Non siamo i favoriti perché è una sfida aperta ma siamo pronti a mettere in campo tanta energia al momento".



"Ci aspetta una partita molto difficile, la Fiorentina è un avversario che gioca bene al calcio e dovremo cercare di toglierle il possesso palla. In questo momento c`è bisogno di tanta umiltà e di tanto spirito di squadra".



"Io spero di giocare e poter essere di aiuto alla squadra, magari con un goal o comunque con una bella prestazione. Io cerco di adattarmi ad ogni situazione per il bene della squadra. Ciò che conta è il risultato positivo per il gruppo".



