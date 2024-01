Italiano: "Troveremo un Napoli diverso"

Milenkovic: "Noi favoriti? No. Loro sono campioni d'Italia ma crediamo in noi stessi e siamo ambiziosi"





Interviste17 Gennaio 2024Gianluca Di MarzioMilenkovic: "Noi favoriti? No. Loro sono campioni d'Italia ma crediamo in noi stessi e siamo ambiziosi" La Fiorentina di Vincenzo Italiano affronterà il Napoli per la prima semifinale della Supercoppa Italiana. La seconda si giocherà venerdì 19 gennaio alle 20 e si affronteranno Inter e Lazio. Alla vigilia del match, l'allenatore viola ha parlato in conferenza stampa insieme a MIlenkovic.



Fiorentina, le parole di Italiano

I viola vogliono tornare alla vittoria dopo il pareggio in casa contro l'Udinese in campionato. L'obiettivo, poi, è ovviamente quelo di arrivare in finale.



Italiano ha iniziato parlando dell'ultima partita di campionato tra Napoli e Fiorentina, vinta proprio dai viola: "Credo che sia passato troppo tempo dalla partita di campionato col Napoli, Si parte da un solo obiettivo: riuscire a superare questa semifinale e arrivare a giocarsi questo trofeo. Domani sono convinto che troveremo un Napoli diverso con a disposizione tanti giocatori di qualità e campioni. Sappiamo di affrontare giocatori che sono sempre dei campioni. Mi auguro di averla preparata nel migliore dei modi, in campionato l'avevamo davvero approcciata nel modo giusto e sviluppata nel modo migliore".



Sull'organizzazione della Supercoppa: "Dagli spogliatoi al terreno di gioco, si vede che si vuole crescere e si vuole portare questo sport a un livello importante, di conoscere questa cultura".



Sulle due finali perse nella scorsa stagione: "Chiaro che in alcuni aspetti abbiamo sbagliato qualcosina: sotto l'aspetto difensivo vieni chiamato in causa contro queste big e lì devi sapere tenere botta. In campionato quest'anno la squadra ci sta riuscendo, abbiamo una tenuta difensiva importante e non stiamo soffrendo come gli anni scorsi. È cresciuta l'attenzione. I ragazzi sanno che giocare con la massima attenzione può limitare gli errori in questo tipo di partite. Mi auguro che questa lezione sia stata capita".



Italiano ha continuato: "Noi siamo orgogliosi di essere qua, insieme a questi squadroni. Dobbiamo giocare con grande serenità, poi il futuro lo vedremo. Si recupereranno partite, siamo in una zona di classifica con squadre tutte forti e in grande crescita, ma intanto pensiamo a questi impegni. Poi penseremo al campionato, dove teniamo tantissimo a migliorare i piazzamenti dei due anni precedenti".



Infine sul mercato: "Credo che di questo se ne sia parlato già in precedenza. Non ho tanta intenzione di parlare di mercato, perché tutto bisogna fare, sia io e i ragazzi, tranne non pensare a questo impegno. Per questi giorni qui a Riyadh voglio solo pensare ai giocatori che ho a disposizione, a preparare al meglio i ragazzi e poi vedremo".



Fiorentina, le parole di Milenkovic



Anche il difensore serbo ha parlato in conferenza stampa: "Essere qua per noi significa molto, è una continuità di lavoro fatto con l'anno scorso. Sarà difficile, le altre squadre sono davvero forti e non basterà essere al 100 per cento. Siamo preparati e siamo ambiziosi".

Milenkovic ha proseguito: "Noi favoriti? No. Loro sono campioni d'Italia, sono giocatori che l'anno scorso hanno fatto un percorso straordinario, sono giocatori forti e abbiamo il massimo rispetto del Napoli ma crediamo in noi stessi e siamo ambiziosi".



