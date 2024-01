Tutto quello che c'è da sapere sulla Supercoppa Italiana

Cronaca16 Gennaio 2024Gazzetta dello SportSi gioca da giovedì 18 a lunedì 22 gennaio in Arabia Saudita, allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad È la settimana del debutto della nuova Supercoppa Italiana, in programma da giovedì 18 a lunedì 22 gennaio in Arabia Saudita, allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad. Nuova perché per la prima volta da quando il trofeo è stato introdotto, nel 1988, il formato passa da due a quattro squadre partecipanti. Questa sarà la prima delle quattro edizioni in sei anni che si disputeranno in Arabia Saudita sulla base dell'accordo stipulato dalla Lega Serie A: le prossime saranno nel 2025, nel 2028 e nel 2029.



LA NUOVA FORMULA — Nelle sue prime 35 edizioni la Supercoppa Italiana ha contrapposto la squadra campione d'Italia e quella vincitrice della coppa Italia nella stagione precedente; in caso di coincidenza, la seconda formazione era la finalista della coppa Italia. Da quest'anno con l'allargamento a quattro squadre le partecipanti sono: squadra campione d'Italia e seconda classificata in campionato, squadra vincitrice e finalista della coppa Italia. In caso di coincidenza, a subentrare saranno la terza ed eventualmente la quarta classificata in campionato.



CHI PARTECIPA — Le quattro caselle sono state riempite questa stagione rispettivamente dal Napoli campione d'Italia (già 4 partecipazioni), dalla Lazio seconda in classifica (8), dall'Inter vincitrice della coppa Italia (11) e dalla Fiorentina finalista di coppa Italia (2).



IL TABELLONE — Il nuovo formato è basato su tre partite, due semifinali e la finale. Il ranking per gli incroci della semifinale vede come prima testa di serie la squadra campione d'Italia, seconda la vincitrice della coppa Italia, terza la seconda della Serie A e quarta la finalista della coppa Italia.



DATE E ORARI — A Riad la prima semifinale è Napoli-Fiorentina giovedì 18 gennaio alle 20 (ora italiana), la seconda semifinale è Inter-Lazio venerdì 19 gennaio alle 20. Le vincenti si sfidano poi nella finale che vale il trofeo lunedì 22 gennaio alle 20, sempre allo stadio dell'Università Re Sa'ud di Riad.



DOVE VEDERLA — La Supercoppa Italiana sarà trasmessa da Mediaset in diretta esclusiva gratuita in chiaro su Canale 5. Le partite si possono seguire anche in streaming, previa registrazione gratuita, sull'app di Mediaset Infinity e sul sito di Mediaset.



I PREMI — Il montepremi della Supercoppa con la nuova formula sale da 7,5 a 23 milioni. Di questi 16,2 milioni saranno distribuiti come premi alle quattro squadre partecipanti. La prima classificata incasserà 8 milioni, la seconda classificata incasserà 5 milioni, le due squadre eliminate in semifinale incasseranno 1,6 milioni ciascuna.



IN ARABIA SAUDITA — Non è la prima volta che la Supercoppa Italiana viene assegnata fuori dall'Italia. È la quarta volta che sarà assegnata in Arabia Saudita: la prima volta fu l'edizione 2018 giocata il 16 gennaio 2019 a Gedda (Juventus-Milan 1-0), la seconda fu la successiva edizione 2019 giocata il 22 dicembre 2019 a Riad (Juventus-Lazio 1-3), la terza l'anno scorso, il 18 gennaio 2023 sempre a Riad (Milan-Inter 0-3).



ALL'ESTERO — La prima volta della Supercoppa Italiana all'estero fu nel 1993 negli Stati Uniti, a Washington: Milan-Torino 1-0. Sono seguite l'edizione 2002 in Libia a Tripoli (Juventus-Parma 2-1), l'edizione 2003 negli Stati Uniti, a East Rutherford nel New Jersey (Juventus-Milan 5-3 ai rigori) e poi in Cina a Pechino le edizioni 2009 (Inter-Lazio 1-2), 2011 (Milan-Inter 2-1), 2012 (Juventus-Napoli 4-2 ai supplementari).



I RECUPERI — Questo fine settimana si giocherà il 21° turno di Serie A, seconda giornata di ritorno. Le squadre impegnate in Supercoppa recupereranno le loro partite da metà febbraio in poi: mercoledì 14 febbraio alle 19 Bologna-Fiorentina, giovedì 22 febbraio alle 20.45 Torino-Lazio, mercoledì 28 febbraio alle 18 Sassuolo-Napoli e alle 20.45 Inter-Atalanta.



L'ALBO D'ORO — La squadra che ha vinto per più volte la Supercoppa è la Juventus con 9: la prima nel 1995, l'ultima nel 2020. Seguono a 7 il Milan (la prima nel 1988, l'ultima nel 2016) e l'Inter (la prima nel 1989, l'ultima nel 2022), poi a 5 la Lazio, a 2 la Roma e il Napoli, a 1 Sampdoria, Parma e Fiorentina.



