Visite OK per Traorè, firmerà a breve

Arriverà al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro





Mercato16 Gennaio 2024Sky - Gazzetta dello SportArriverà al Napoli con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 25 milioni di euro Ritorno in Serie A per Hamed Traorè. Il centrocampista ivoriano è arrivato in mattinata Villa Stuart per sottoporsi alle visite mediche di rito con il Napoli. Test medici che sono stati ultimati positivamente. Su Traorè c'era ancora qualche dubbio sulle sue condizioni di salute. Infatti, sfortunatamente, il calciatore si è ammalato di malaria qualche mese prima di trasferirsi al Napoli.

Traorè firmerà domattina (17 gennaio) a Roma con il Napoli.



Junior Traoré ha giocato la sua prima partita in Italia a 14 anni, sotto una pioggia battente e provando a stare in piedi sul campo fangoso. Arrivato nel nostro Paese da pochi giorni, nello zainetto aveva un paio di tute e delle scarpette per nulla adatte all'inverno della provincia di Reggio Emilia. “Continuava a cadere, all'intervallo l'allenatore gli ha prestato le sue scarpe, erano un paio di numeri più grandi. Lui iniziò a dribblare tutti e segnò tre gol in dieci minuti”. Enzo Guerri è il presidente del Boca Barco, piccolo club dilettantistico vicino Bibbiano: il primo ad aver dato una chance al trequartista ivoriano. “Era un 2000, però giocava con i '98. In sei mesi riuscì a segnare almeno 20 reti. Gli osservatori della zona erano sempre da noi, tutti lo tenevano d'occhio. Poi nell'estate del 2015 è passato all'Empoli”. Oggi Traoré riparte dal Napoli di Mazzarri. Arriva da un inizio di stagione complicato con il Bournemouth in Premier League: poco spazio, qualche infortunio di troppo e pure la malaria. Quest'estate il club inglese ha pagato 26 milioni di euro al Sassuolo per riscattarlo.



