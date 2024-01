De Laurentiis in ritiro a Castel Volturno

Cronaca 13 Gennaio 2024 Fonte: CalcioNapoli24



In vista del delicato derby di questo pomeriggio contro la Salernitana allo stadio Diego Armando Maradona





Cronaca13 Gennaio 2024CalcioNapoli24In vista del delicato derby di questo pomeriggio contro la Salernitana allo stadio Diego Armando Maradona Aurelio De Laurentiis è da ieri a Napoli. Il presidente si trovava in Spagna da diversi giorni ed ora invece è tornato nuovamente in Italia per stare vicino alla squadra dopo lo tsunami avvenuto domenica scorsa contro il Torino che ha costretto il numero uno della S.S.C. Napoli a portare la squadra in ritiro. Come si legge sul Corriere dello Sport il presidente è andato a trovare la squadra.

Stando a quanto si legge sulle pagine del Corriere dello Sport, ieri il presidente Aurelio De Laurentiis è stato nel quartier generale del Napoli per salutare proprio la squadra in vista del delicato derby di questo pomeriggio contro la Salernitana allo stadio Diego Armando Maradona.