Napoli-Salernitana: le probabili formazioni

Cronaca 12 Gennaio 2024 Fonte: Calciomercato



Oltre all'ex di turno Mazzocchi, Mazzarri non può contare su Meret, Natan, Olivera, Anguissa e Osimhen





Napoli-Salernitana (sabato 13 gennaio 2024 con calcio d'inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è l'anticipo che apre la ventesima giornata di campionato in Serie A, la prima nel girone di ritorno. I campioni d'Italia si presentano al derby campano al nono posto in classifica con 28 punti, 16 in più della Salernitana, ultima a quota 12.



LE ULTIME - Oltre all'ex di turno Mazzocchi (subito espulso nell'esordio a Torino e squalificato), Mazzarri non può contare su Meret, Natan, Olivera, Anguissa e Osimhen. Dall'altra parte Filippo Inzaghi deve fare a meno di Cabral, Coulibaly, Dia, Kastanos, Ochoa e Pirola oltre allo squalificato Maggiore, espulso dopo il gol segnato alla Juventus.



LE PROBABILI FORMAZIONI



NAPOLI (4-3-3): Gollini; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Zielinski; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia. All. Mazzarri.



SALERNITANA (4-3-3): Costil; Daniliuc, Fazio, Gyomber; Sambia; Martegani, Legowski, Bradaric; Candreva, Ikwuemesi, Tchaouna. All. Inzaghi.