Napoli-Salernitana: i precedenti



Cronaca 12 Gennaio 2024 Fonte: Salerno Notizie



Nelle sfide casalinghe con i granata gli azzurri hanno ottenuto nove vittorie e cinque pareggi





Cronaca12 Gennaio 2024Salerno NotizieNelle sfide casalinghe con i granata gli azzurri hanno ottenuto nove vittorie e cinque pareggi

Il Napoli non ha perso alcuna delle 14 gare casalinghe giocate contro la Salernitana in tutte le competizioni: nove vittorie e cinque pareggi nel parziale; soltanto contro quattro squadre i partenopei contano più sfide interne in tutte le competizioni senza mai aver subito una sconfitta: Cesena (22), Ascoli (19), Pescara (16) e Cremonese (15).

La Salernitana non ha mai segnato più di una rete nelle 14 trasferte in tutte le competizioni sul campo del Napoli, realizzando in tutto solo sette gol in queste sfide (media di 0.5 a match)