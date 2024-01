Napoli-Salernitana: arbitra Marinelli

Cronaca 12 Gennaio 2024 Fonte: PianetAzzurro



Diretti dal fischietto di Tivoli gli azzurri hanno ottenuto 3 vittorie, un pari e 2 sconfitte





Cronaca12 Gennaio 2024PianetAzzurroDiretti dal fischietto di Tivoli gli azzurri hanno ottenuto 3 vittorie, un pari e 2 sconfitte Il designatore arbitrale ha affidato la direzione del match tutto campano tra Napoli e Salernitana, valido quale anticipo della ventesima giornata di serie A, in programma sabato al Maradona, Marinelli della sezione di Tivoli. I suoi assistenti saranno Lo Cicero e Vecchi, il IV uomo Marchetti. Infine in sala VAR il duo Di Bello-Chiffi. Il fischietto della provincia di Roma ha già arbitrato il Napoli in 6 occasioni, in cui gli azzurri hanno raccolto 3 vittorie, un pari e 2 sconfitte. L'ultima direzione di Marinelli risale alla stagione scorsa nella partita tra Napoli e Inter del 21 maggio 2023 che terminò con il punteggio di 3 a 1.



Il designatore arbitrale ha affidato la direzione del match tutto campano tra Napoli e Salernitana, valido quale anticipo della ventesima giornata di serie A, in programma sabato al Maradona, Marinelli della sezione di Tivoli. I suoi assistenti saranno Lo Cicero e Vecchi, il IV uomo Marchetti. Infine in sala VAR il duo Di Bello-Chiffi. Il fischietto della provincia di Roma ha già arbitrato il Napoli in 6 occasioni, in cui gli azzurri hanno raccolto 3 vittorie, un pari e 2 sconfitte. L'ultima direzione di Marinelli risale alla stagione scorsa nella partita tra Napoli e Inter del 21 maggio 2023 che terminò con il punteggio di 3 a 1.