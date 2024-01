Ore decisive per Traorè in maglia azzurra

A Napoli possono essere ore decisive per l'arrivo di Hamed Junior Traorè. Nella giornata di giovedì, il club azzurro ha accelerato e anche oggi, venerdì, ci sono stati nuovi contatti per arrivare alla chiusura con il Bournemouth. Si attende il via libera definitivo del club inglese, anche se su di lui restano ancora Milan e Roma. L'ex Sassuolo sta bene ed è totalmente guarito dalla malaria. Nei giorni scorsi Traorè si è sottoposto ad alcuni controlli a Roma ed è stato accertato che è pronto per tornare in campo.I numeri di TraoréIn questa stagione, Hamed Junior Traoré non ha trovato molto spazio con il Bournemouth: in Premier League sono soltanto 44 i minuti giocati. In Carabao Cup, invece, il classe 2000 ha giocato 137 minuti e ha segnato anche una rete. In totale quest'anno ha collezionato 6 presenze e 1 gol per un totale di 181' giocati.