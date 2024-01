Ritiro ad oltranza sospeso per qualche ora

Cronaca11 Gennaio 2024Corriere dello SportPer dare la possibilitą alla squadra di passare un po' di tempo a casa con la propria famiglia Arriva una novitą sul ritiro del Napoli. Il presidente Aurelio De Laurentiis ha infatti deciso di interromperlo momentaneamente.

Il presidente del club campione d'Italia ha deciso di concedere un pomeriggio libero ai calciatori che sono in ritiro dalla sconfitta di domenica contro il Torino. De Laurentiis, vista la partenza per Ryad di domenica in occasione della Supercoppa, ha voluto dare la possibilitą alla squadra di passare qualche ora a casa con la propria famiglia.