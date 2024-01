HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Il Napoli in ritiro a Pozzuoli

De Laurentiis ha deciso di adottare questa soluzione per far fronte alla crisi di risultati





L'hotel Serapide è pronto a ospitare da stasera il ritiro del Napoli: era stata allertata anche un'altra struttura sempre in zona flegrea, l'hotel Gli Dei che ha portato fortuna alla squadra di Spalletti nella passata stagione, ma sarà l'albergo che da quest'anno fa da cornice ai pre-gara casalinghi a ricevere Di Lorenzo e compagni per un periodo di riflessione che ancora non è chiaro quanto sarà lungo (probabilmente tutta la settimana in corso, cioè fino alla gara di sabato con la Salernitana anche perché dopo si partirà per la Supercoppa).



INVERTIRE LA ROTTA — Di certo, i calciatori azzurri hanno bisogno di guardarsi negli occhi e di farlo insieme al loro staff tecnico perché da una situazione come quella in cui si è cacciato il Napoli si esce fuori soltanto ritrovando compattezza ed unità di intenti. Non che Mazzarri sia stato maldigerito dal gruppo, ma non è stato possibile fin qui rimettere insieme i pezzi anche perché appunto è mancato anche il tempo per stare insieme e paradossalmente la prima settimana tipo era stata appunto quella di Torino-Napoli, caratterizzata però da tanti infortuni. Ecco perché oltre a recuperare la situazione da un punto di vista psicologico, il tecnico toscano spera di recuperare anche alcuni elementi importanti per l'immediato prosieguo di stagione. Certo, Osimhen e Anguissa non ci saranno per via della Coppa d'Africa ma al resto della squadra verrà chiesto appunto di stringere i denti e provare ad invertire la rotta perché - come ha fatto capire ai diretti interessati il presidente De Laurentiis - nessuno è esente da colpe e un Napoli fuori dalla Champions o addirittura fuori dall'Europa rappresenterebbe un danno economico per la società ma anche di immagine per i calciatori.



ALCHIMIA — Dunque, ogni giorno si andrà da Pozzuoli a Castelvolturno - e viceversa - tutti insieme per cercare quell'alchimia che sembra essere venuta meno, per svariati motivi, dopo un'estate fatta di errori di presunzione da parte del presidente del Napoli che si è assunto la responsabilità di questa situazione dopo la scorsa partita con il Monza. L'ambiente è ovviamente diviso, la caccia ai colpevoli si è aperta da tempo ma alle porte c'è il derby con la Salernitana che può rappresentare anche un'occasione di rivalsa dopo la beffa proprio della passata stagione quando i granata impedirono al Napoli di festeggiare lo scudetto al Maradona. Proprio da Fuorigrotta, dopo questi giorni di ritiro, dovranno arrivare risposte importanti.



