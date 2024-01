HOME | CRONACA | INTERVISTE | MERCATO | VIDEO | FOTO | STAGIONE | FORUM Cerca in: Dopo la sconfitta a Torino la squadra resta in silenzio

L'unico a parlare alla stampa è il ds Mauro Meluso





Al termine di Torino-Napoli e il pesante ko incassato dai campioni d'Italia, parlerà solo un tesserato azzurro alle tv nazionali. L'unico a prendere parola sarà il ds Mauro Meluso, che spiegherà il momento nero del Napoli.



