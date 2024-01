Torino-Napoli: arbitra Mariani

Cronaca4 Gennaio 2024Vesuvio LiveDiretti dal fischietto laziale gli azzurri hanno un bilancio positivo: 13 vittorie a fronte di un pareggio e 5 sconfitte Sarà l'arbitro Maurizio Mariani di Aprilia a dirigere Torino-Napoli, partita valida per la 19esima giornata di Serie A in programma domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15. I suoi assistenti saranno Pagliardini e D'Ascanio, mentre il quarto uomo sarà Bonacina. In sala VAR la coppia composta da Chiffi e Muto.



Torino-Napoli, arbitra Mariani: i precedenti con gli azzurri

Tutti i precedenti tra la Società Sportiva Calcio Napoli e l'arbitro Maurizio Mariani di Aprilia. La squadra azzurra ed il fischietto si sono incontrati ben 19 volte: il bilancio è nettamente positivo per i partenopei, in virtù delle 13 vittorie conquistate, a fronte di un pareggio e 5 sconfitte.



Tutti i precedenti tra il Napoli e l'arbitro Mariani nel dettaglio

26/10/2016 Napoli-Empoli 2-0

12/03/2017 Napoli-Crotone 3-0

23/09/2017 SPAL-Napoli 2-3

29/12/2017 Crotone-Napoli 0-1

20/10/2018 Udinese-Napoli 0-3

07/12/2019 Udinese-Napoli 1-1

26/01/2020 Napoli-Juventus 2-1

29/02/2020 Napoli-Torino 2-1

08/07/2020 Genoa-Napoli 1-2

20/09/2020 Parma-Napoli 0-2

01/11/2020 Napoli-Sassuolo 0-2

06/01/2021 Napoli-Spezia 1-2

07/04/2021 Juventus-Napoli 2-1

04/12/2021 Napoli-Atalanta 2-3

06/02/2022 Venezia-Napoli 0-2

10/04/2022 Napoli-Fiorentina 2-3

18/09/2022 Milan-Napoli 1-2

05/11/2022 Atalanta-Napoli 1-2

25/11/2023 Atalanta-Napoli 1-2.



