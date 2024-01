Mazzocchi si è allenato a Castelvolturno

Mercato4 Gennaio 2024Corriere dello SportL'esterno ha conosciuto Mazzarri e i suoi nuovi compagni e sarà subito a disposizione per la gara di domenica a Torino Primo allenamento con il Napoli per Pasquale Mazzocchi. Il terzino appena prelevato dalla Salernitana ha svolto ieri le visite mediche a Villa Stuart a Roma e questa mattina ha raggiunto il Konami Traning Center di Castel Volturno a bordo della sua auto.

Mazzocchi ha conosciuto Mazzarri e i suoi nuovi compagni e sarà così subito a disposizione per la gara di domenica a Torino per l'ultima giornata del girone di andata del campionato.