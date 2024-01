Una giornata di squalifica per Walter Mazzarri

Cronaca 2 Gennaio 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Il tecnico azzurro non potrà essere in panchina il 7 gennaio per la gara Torino-Napoli





Sono state pubblicate le decisioni del Giudice Sportivo sulla 18ª giornata di Serie A. Una giornata di squalifica per Walter Mazzari, "con ammonizione (Terza sanzione); per avere inoltre, al 37° del secondo tempo, uscendo dall'area tecnica, contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale".