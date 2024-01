Zanoli sarà presto un calciatore del Genoa

Mercato 2 Gennaio 2024 Fonte: Corriere dello Sport



Il classe 2000 lascerà il Napoli per trovare più continuità e un minutaggio utile alla sua crescita





Effetto domino dopo la chiusura dell'affare Mazzocchi. L'ingaggio del terzino della Salernitana permette al Napoli di liberare Alessandro Zanoli, pronto a tornare a Genova, stavolta sponda rossoblù. Dopo la parentesi dello scorso anno con la maglia della Sampdoria, l'ex Legnago Salus si prepara ad approdare alla corte di Alberto Gilardino, che lo ha fortemente voluto per rinforzare le corsie esterne. Alessandro Zanoli sarà presto un nuovo calciatore del Genoa. Atteso in queste ore il via libera definitivo per il trasferimento in Liguria del ragazzo classe 2000, che lascerà nuovamente Napoli per trovare maggiore continuità e un minutaggio utile alla sua crescita definitiva. Finora, appena 4 presenze in campionato con la casacca azzurra, più una in Coppa Italia contro il Frosinone, complice l'ingombrante presenza di capitan Di Lorenzo, pedina inamovibile dello scacchiere partenopeo. Pasquale Mazzocchi prenderà il suo posto a partire da domani, quando svolgerà le visite mediche con gli azzurri. Sfuma così anche la pista Faraoni, che rappresentava la prima alternativa sulla medesima corsia.

