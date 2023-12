Napoli-Monza: arbitra Di Bello

Cronaca28 Dicembre 2023CalcioNapoli1926Diretti dal fischietto pugliese gli azzurri hanno ottenuto 22 vittorie, 1 pareggio e solo 3 sconfitte Napoli-Monza di domani sera, valida per la 18a giornata di serie A, verrà diretta dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi. Gli assistenti saranno Zingarelli e Barone. IV uomo Rutella. Al VAR Valeri e Longo.

In totale si contano 25 precedenti con 22 vittorie, 1 pareggio e solo 3 sconfitte. Una cabala decisamente favorevole. Quest'anno è alla sua prima direzione con gli azzurri. L'ultima volta risale alla sfida contro lo Spezia dello scorso febbraio vinta per 0-3 in trasferta dagli azzurri di Spalletti lanciati verso lo scudetto.



