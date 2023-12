Napoli-Monza: i precedenti

Cronaca 28 Dicembre 2023 Fonte: Eurosport



Cronaca28 Dicembre 2023EurosportIl bilancio in casa dei partenopei è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e tre pareggi Il bilancio tra Napoli e Monza tra Serie A, Serie B e Coppa Italia in casa dei partenopei è in perfetto equilibrio, con due vittorie per parte e tre pareggi.

Il Napoli ha perso l'ultima partita disputata contro il Monza (0-2 il 14 maggio 2023, con reti di Dany Mota e Andrea Petagna) e tra Serie A, Serie B e Coppa Italia i partenopei non hanno mai subito due sconfitte di fila contro i lombardi.