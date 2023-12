Vertice a Castelvolturno dopo debacle in Coppa Italia

Cronaca 21 Dicembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Il Napoli vuole rialzarsi al più presto. Proprio il mercato, a gennaio, è la via di fuga da una realtà urticante





Cronaca21 Dicembre 2023Corriere dello SportIl Napoli vuole rialzarsi al più presto. Proprio il mercato, a gennaio, è la via di fuga da una realtà urticante Summit di mercato, ieri, a Castel Volturno, dopo la sconfitta in Coppa Italia contro il Frosinone. Protagonisti De Laurentiis, Mazzarri, Micheli e Mantovani. Il Napoli vuole rialzarsi al più presto. Proprio il mercato, a gennaio, è la via di fuga da una realtà urticante che Mazzarri ha percorso con decisione e chiedendo ritocchini.



Quali sono gli obiettivi del Napoli a gennaio?

Servirà un esterno basso, un centrale difensivo che abbia rapidità, un centrocampista (e se dovessero essere due, lo direbbe il fronte cessioni) e qualche partenza che liberi i posti e sgonfi il monte-ingaggi. Il presidente del Napoli ha dato l'ok: "Procediamo". La risalita del Napoli dal 2024 passerà anche dalle prossime scelte di mercato.