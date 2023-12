Voci dal Forum: Vergogna

A proposito della partita con il Frosinone, ottavo di finale di Coppa Italia, non c'è da fare nessuno sforzo per descriverla Qualcuno, all'indomani del sorteggio champions, ha avuto il coraggio di dire che il Napoli, questa squadra, può giocarsela contro il Barcellona. Ma davvero? questa squadra? A parte il fatto che chi ha fatto un'affermazione del genere, andrebbe internato in un manicomio sicuro, c'è da dire che l'unica preoccupazione che può avere il Napoli contro il Barcellona, può essere quella di contare con la dovuta accortezza i goals subiti. Saranno tanti, ma veramente tanti. Niente al confronto di quelli presi contro il Frosinone questa sera. A proposito della partita con il Frosinone, giocata stasera al Maradona e ottavo di finale di Coppa Italia, non c'è da fare nessuno sforzo per descriverla: VERGOGNA! È stata la vergogna più totale, la più umiliante, la più imbarazzante, ma la giusta paga per quel presuntuoso, arrogante, supponente, narciso, megalomane che abbiamo la sciagura, la sfortuna, la jattura di avere alla presidenza. È stato capace di rovinare ogni cosa. Di trasformare una squadra che incantava in un'armata brancaleone. Di organizzare una festa per lo scudetto, pagata dalla regione e che doveva essere la festa della gente, in una pacchianata, un'americanata a uso e consumo suo e della sua famiglia. Qualcuno, lo so, dirà che sul risultato odierno ha certamente influito il VAR, che ha annullato un goal che non andava annullato. Sono certo che a Napoli si avrà il coraggio di dire anche questo e nessuno evidenzierà che tutti questi errori sono il frutto degli inopportuni sproloqui del sultano. Bene, anche quest'obbiettivo è svanito e, ripeto, nella vergogna più profonda. Su quello scudetto che portiamo sulle maglie, ormai già scucito, pesa imbarazzo e vergogna. Quasi quasi, poiché non siamo stati capaci di onorarlo neanche un giorno, era meglio non vincerlo.

Evito di commentare la partita, la vergogna, ma qualche parola su Mazzarri la devo dire. Non è quello di dieci anni fa. Non ha mordente, non ha rabbia agonistics, non ha niente. Sembra un agnello impaurito, che mi muove a compassione. Sembra, e questo è grave, in stato confusionale. Sarà l'età. Credo non sia colpa sua. Oggi, per esempio, resta inspiegabile la sostituzione di Demme. Perché? Perché quel ragazzo vilmente messo da parte e il cui nome è Diego in onore di D10S? Suvvia, un ragazzo tifoso del Napoli, così come anche il padre lo è, trattato in questo modo? Vergogna che si aggiunge ad altra vergogna! Sono cose che capitano nel Napoli del sultano, ma che non sarebbero mai capitate nel Napoli vero, quello della passione della sua gente. Forza Demme, questo calvario sta per finire.

Napoli - Frosinone 0-4.

Non c'è niente d'aggiungere. VERGOGNA!VERGOGNA!VERGOGNA!