Mazzarri: "Chiedo scusa ai tifosi"

Interviste 19 Dicembre 2023 Fonte: Mediaset



Il tecnico dopo la debacle con il Frosinone: "Non va bene perdere 4-0, spero che serva come lezione per il futuro"





Interviste19 Dicembre 2023MediasetIl tecnico dopo la debacle con il Frosinone: "Non va bene perdere 4-0, spero che serva come lezione per il futuro" Walter Mazzarri è contrariato dopo la debacle del suo Napoli contro il Frosinone e l'eliminazione dalla Coppa Italia. "Per assurdo si è fatto meglio quando c'erano i ragazzi che hanno giocato meno rispetto a quando sono entrati i titolari. Mi voglio scusare con i tifosi che ci hanno aiutato fino alla fine, mi spiace per loro - ha commentato l'allenatore del Napoli ai microfoni di Sportmediaset -. Non mi piace come abbiamo finito la partita. C'è stato l'incidente del 2-0, ma devi essere sempre il Napoli. Essere andati così allo sbaraglio e aver fatto due errori dispiace aver perso così. Non va bene perdere 4-0, spero che serva come lezione per il futuro. Bisogna guardarsi in faccia e cambiare registro".



Mazzarri ha commentato i fischi dei tifosi. "I tifosi ci hanno incitato anche sullo 0-2, io ci credevo. Essere andati così allo sbaraglio, essersi demoralizzati per due errori. Nel calcio si perde, ci sta perdere, ma non 4-0. Sembravamo una squadra che andava per conto suo e questo non va bene. Da domani bisogna guardarsi in faccia e cambiare registro".



Sulla scelta di fare tanto turnover. "Si gioca tanto, c'erano partite importanti. Non so se lasciandoli in panchina ha dato un segnale negativo, ma tenere tutte le competizioni non è facile, io sono venuto da poco e fare due allenamenti di fila non è semplice. Finire 4-0 così in casa non ci può stare. Spero che sia una bella lezione che serva per il futuro".



Il Napoli è entrato con pochi uomini in area di rigore. "Cambi 11 giocatori su 11 contro una squadra che gioca sull'entusiasmo e magari ci sta che accada questa cosa. Però secondo me abbiamo fatto una buona gara fino al gol subito. Ero convinto di vincere nel finale coi cambi. Non entravamo dentro con le mezzali, è vero, non andavamo a concludere in tanti in area come facciamo di solito. Però è anche vero che potevamo andare in vantaggio, se avessimo avuto un pizzico di fortuna. Il campo è stato tenuto bene, anche Demme ha fatto una bella partita, chi oggi ha giocato dall'inizio ha fatto bene, tutti. Per assurdo quando sono entrati gli altri abbiamo fatto male".



