Coppa Italia, che figuraccia!

Cronaca 19 Dicembre 2023 Fonte: Mediaset



LA PARTITA

Clamorosa impresa del Frosinone, che elimina il Napoli in Coppa Italia vincendo 4-0 al Maradona. Nel primo tempo le scelte tattiche di Di Francesco sorprendono la squadra di Mazzarri, soprattutto con la posizione da falso trequartista di Brescianini. Con il passare dei minuti i partenopei si prendono il controllo della gara, con Cajuste e Demme a gestire bene il possesso in mezzo al campo. Al 39' Simeone porta in vantaggio i padroni di casa su errore di Okoli, ma il gol dell'1-0 viene annullato per un tocco di mano di Lindstrom: il primo tempo si chiude a reti bianche, sullo 0-0.



Nella ripresa accade l'irreparabile per la squadra di Mazzarri: al 65' il Frosinone trova l'1-0 su palla inattiva, con il corner di Garritano che pesca l'incornata vincente di Barrenechea. Cinque minuti più tardi i gialloblù colpiscono ancora una volta, con il contropiede finalizzato dal destro di Giuseppe Caso. Nel finale i partenopei crollano definitivamente: al 91' Cheddira firma il 3-0 sul calcio di rigore fischiato per fallo di Di Lorenzo, e al 95' Harroui chiude la pratica di fatto a campo aperto, con il Napoli inerme e sulle gambe. Vince il Frosinone 4-0 e vola ai quarti di Coppa Italia, dove attende la vincitrice di Juventus-Salernitana. Crollo totale del Napoli, che è costretto a fermarsi agli ottavi.



