Napoli-Barcellona, andata al Maradona



Cronaca 18 Dicembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Si giocherà il 13-14 o il 20-21 febbraio, mentre il ritorno al Camp Nou il 5-6 o il 12-13 marzo





Il Napoli sfiderà il Barcellona. È questo il verdetto dell'urna di Nyon, dove si sono svolti i sorteggi degli ottavi di Champions League. Un sorteggio complicato per Mazzarri, che sfiderà i blaugrana di Xavi che hanno chiuso al primo posto il loro girone.



Napoli-Barcellona, quando si gioca

L'ottavo di finale tra Napoli e Barcellona si giocherà l'andata allo Stadio Maradona il 13-14 o il 20-21 febbraio, e il ritorno al Camp Nou il 5-6 o il 12-13 marzo. Le date definitive saranno annunciate nel pomeriggio, quando i dirigenti dell'Uefa definiranno il programma degli ottavi di finale.



Napoli-Barcellona, come vederla in tv o streaming

La sfida tra Napoli e Barcellona sarà visibile in diretta tv su Sky Sport, e in diretta streaming su Now, Sky Go e Infinity+. C'è la possibilità che la sfida sia visibile in chiaro su Canale 5 o ancora che sia esclusiva di Amazon Prime.