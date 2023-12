Napoli-Barcellona: i precedenti

Cronaca 18 Dicembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



L'ultimo confronto tra le due formazioni c'è stato nella stagione 2021/22, la prima di Spalletti in panchina





Cronaca18 Dicembre 2023Corriere dello SportL'ultimo confronto tra le due formazioni c'è stato nella stagione 2021/22, la prima di Spalletti in panchina Sarà ancora una volta Napoli contro Barcellona in Europa. Per la terza volta in cinque anni si ripete il confronto tra le due formazioni. La squadra di Mazzarri affronterà quella di Xavi per gli ottavi di finale di Champions League. L'ultimo confronto tra le due formazioni c'è stato nella stagione 2021/22, la prima di Spalletti in panchina.



Gli ultimi precedenti tra Napoli e Barcellona

Il Napoli affrontò il Barcellona per i sedicesimi di finale di Europa League e fu sconfitto nel doppio confronto: decisivo in negativo il ko per 4-2 il 24 febbraio 2022 al Maradona dopo l'1-1 dell'andata. Ma le due squadre si erano già affrontate nella stagione 2019/20 sempre per gli ottavi di finale di Champions League. All'andata, poche settimane prima dello scoppio della pandemia, finì 1-1 con gol di Mertens e Griezmann. Il ritorno si disputò ad agosto in un clima surreale e con la stagione sospesa per mesi: vinse il Barcellona 3-1.