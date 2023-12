Champions: il Napoli pesca il Barcellona

Cronaca 18 Dicembre 2023 Fonte: Il Mattino



L'urna di Nyon per gli ottavi di finale ha previsto per gli azzurri di Walter Mazzarri la sfida ai blaugrana





Sarà il Barcellona l'avversario del Napoli per i prossimi ottavi di finale di Champions League che si disputeranno tra febbraio e marzo 2024. L'urna di Nyon ha previsto per gli azzurri di Walter Mazzarri la sfida ai blaugrana: un ritorno in Spagna dopo gli ultimi incontri con i catalani e dopo la gara del girone giocata a Madrid lo scorso novembre con il toscano già in panchina.