Danni al Maradona per il forte vento

Cronaca 16 Dicembre 2023 Fonte: Mediaset



Cronaca16 Dicembre 2023MediasetA un'ora e mezza dall'inizio dell'incontro, previsto per le 18, i cancelli dell'impianto erano ancora chiusi Napoli-Cagliari è slittata di mezz'ora: inizio alle 18.30. A un'ora e mezza dall'inizio dell'incontro, previsto per le 18, i cancelli dell'impianto erano ancora chiusi: colpa del forte vento che soffia da ore intorno allo stadio e che ha reso necessari controlli straordinari alla copertura. Le forti raffiche hanno divelto, nel pomeriggio, parte delle piccole cupole della copertura, circostanza che ha fatto subito intervenire i tecnici di manutenzione. Alle 16.50 i cancelli sono stati aperti e gli spettatori hanno cominciato ad affluire lentamente all'interno. All'esterno intanto si erano formate lunghissime file. Niente rinvio, dunque, ma inizio posticipato per motivi di ordine pubblico.