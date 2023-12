Napoli-Cagliari: i precedenti

Nei 73 match giocati tra le mura amiche, gli azzurri hanno prevalso in 21 occasioni





Sarà la sfida numero 73 tra Napoli e Cagliari in Serie A, l'edizione numero 37 in casa azzurra. Questi i 36 precedenti al San Paolo:



21 successi del Napoli;

10 pareggi;

5 vittorie del Cagliari;



Ultima vittoria del Napoli in casa contro il Cagliari in Serie A:



26 settembre 2021 – Napoli vs Cagliari 2-0



Ultimo pareggio del Napoli in casa contro il Cagliari in Serie A:



02 maggio 2021 – Napoli v Cagliari 1-1



Ultima sconfitta del Napoli in casa contro il Cagliari in Serie A:



25 settembre 2019 – Napoli v Cagliari 0-1