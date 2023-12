Napoli-Cagliari: arbitra Marcenaro

Cronaca 15 Dicembre 2023 Fonte: Vesuvio Live



Diretti dal fischietto ligure gli azzurri hanno ottenuto due pareggi e una vittoria





Cronaca15 Dicembre 2023Vesuvio LiveDiretti dal fischietto ligure gli azzurri hanno ottenuto due pareggi e una vittoria Sarà l'arbitro Matteo Marcenaro di Genova a dirigere Calcio Napoli-Cagliari, partita valida per la 16esima giornata di Serie A. I suoi assistenti saranno Vivenzi e Raspollini, mentre il quarto uomo sarà Cosso. In sala VAR la coppia Meraviglia-Valeri.



Napoli-Cagliari, arbitra Marcenaro: tutti i precedenti con gli azzurri

Sono quattro i precedenti tra la Società Sportiva Calcio Napoli e l'arbitro Marcenaro: il primo risale al 31 agosto del 2022, quando il Lecce riuscì a strappare un pareggio allo stadio Diego Armando Maradona (1-1). Il fischietto di Genova diresse anche la sfida tra gli azzurri e la Salernitana del 30 aprile scorso: in quell'occasione i granata riuscirono con un gol negli ultimi minuti a ritardare di ben quattro giorni le celebrazioni dello Scudetto. conquistato matematicamente dagli uomini di Spalletti nella partita successiva contro l'Udinese alle 22,37 del 4 maggio 2023.



L'ultima volta che Marcenaro ed i partenopei si sono incrociati risale alla prima giornata della stagione in corso: il 19 agosto i campioni d'Italia in carica si imposero per 3-1 sul campo del Frosinone.



Sarà l'arbitro Matteo Marcenaro di Genova a dirigere Calcio Napoli-Cagliari, partita valida per la 16esima giornata di Serie A. I suoi assistenti saranno Vivenzi e Raspollini, mentre il quarto uomo sarà Cosso. In sala VAR la coppia Meraviglia-Valeri.Napoli-Cagliari, arbitra Marcenaro: tutti i precedenti con gli azzurriSono quattro i precedenti tra la Società Sportiva Calcio Napoli e l'arbitro Marcenaro: il primo risale al 31 agosto del 2022, quando il Lecce riuscì a strappare un pareggio allo stadio Diego Armando Maradona (1-1). Il fischietto di Genova diresse anche la sfida tra gli azzurri e la Salernitana del 30 aprile scorso: in quell'occasione i granata riuscirono con un gol negli ultimi minuti a ritardare di ben quattro giorni le celebrazioni dello Scudetto. conquistato matematicamente dagli uomini di Spalletti nella partita successiva contro l'Udinese alle 22,37 del 4 maggio 2023.L'ultima volta che Marcenaro ed i partenopei si sono incrociati risale alla prima giornata della stagione in corso: il 19 agosto i campioni d'Italia in carica si imposero per 3-1 sul campo del Frosinone.