Anche De Laurentiis al funerale di Antonio Juliano

Cronaca 14 Dicembre 2023 Fonte: Corriere dello Sport



Quando la bara stata portata a spalla fuori dalla chiesa, un lungo applauso partito dal gruppo di tifosi che erano in attesa





Cronaca14 Dicembre 2023Corriere dello SportQuando la bara stata portata a spalla fuori dalla chiesa, un lungo applauso partito dal gruppo di tifosi che erano in attesa







In prima fila Montefusco e Can, con loro anche Gianni Improta, lo storico presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, e tanti altri che avevano condiviso insieme a "Totonno" momenti indimenticabili. Presenti all'esterno della chiesa anche un folto gruppo di ultras. Al termine del rito funebre, quando la bara stata portata a spalla fuori dalla chiesa, un lungo applauso partito dal gruppo di tifosi che erano in attesa, accompagnato dal coro "Un capitano, c' solo un capitano". In tantissimi poi hanno gridato "Grazie capitano, sei sempre nei nostri cuori".



Tantissima gente, amici, ex compagni, tifosi: tutti presenti per l'ultimo saluto ad Antonio Juliano, scomparso ieri all'et di 80 anni. Questa mattina i funerali alla chiesa di San Giuseppe a Chiaia, nel centro di Napoli, gremita. C'era anche il presidente Aurelio De Laurentiis, con lui il ds azzurro, Mauro Meluso. Juliano era stato prima capitano e poi dirigente del Napoli, fu determinante per gli acquisti di Krol e, soprattutto, Maradona.In prima fila Montefusco e Can, con loro anche Gianni Improta, lo storico presidente del Napoli, Corrado Ferlaino, e tanti altri che avevano condiviso insieme a "Totonno" momenti indimenticabili. Presenti all'esterno della chiesa anche un folto gruppo di ultras. Al termine del rito funebre, quando la bara stata portata a spalla fuori dalla chiesa, un lungo applauso partito dal gruppo di tifosi che erano in attesa, accompagnato dal coro "Un capitano, c' solo un capitano". In tantissimi poi hanno gridato "Grazie capitano, sei sempre nei nostri cuori".