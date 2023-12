È morto Antonio Juliano

Cronaca13 Dicembre 2023SkyIl suo nome resterà per sempre legato al Napoli con cui ha scritto pagine importanti prima da calciatore e poi da dirigente Il Napoli deve dire addio a uno dei protagonisti più iconici della sua storia. Antonio Juliano, soprannominato "Totonno", si è dovuto arrendere dopo una lunga malattia: è morto all'età di 80 anni, ma il suo nome resterà per sempre legato a quella maglia azzurra con cui ha scritto pagine importanti prima da calciatore e poi da dirigente. Nato a Napoli il 26 dicembre 1942, è stato un centrocampista di alto livello, vestendo la maglia della propria città dal 1961 al 1978, per un totale di 17 stagioni (di cui 12 da capitano), anni in cui è riuscito a vincere due Coppe Italia (1961-62 e 1975-76), una Coppa delle Alpi (1966) e una Coppa di Lega Italo-Inglese (1976). Ha giocato la sua ultima stagione al Bologna (campionato 1978-1979).



